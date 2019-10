Mobilità sostenibile, in Polveriera un incontro pubblico per costruire il futuro Bicilab cittadino

La nascita di un Bicilab nell’area della Polveriera sarà al centro del dibattito che l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini organizza mercoledì 30 ottobre per discutere, insieme agli ordini professionali e ai cittadini, le funzioni da dare a questa nuova realtà dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. Attraverso il confronto con alcune esperienze europee che hanno dato vita ad analoghi spazi, i partecipanti si confronteranno sulle possibili finalità e sulle modalità di gestione del Bicilab che sorgerà all’interno del capannone nord dell’area della Polveriera in viale Olimpia. Obiettivo è dare vita a un soggetto capace di coniugare spazi espositivi, aree per laboratori, sedi associative e attività economiche che ruotano attorno al mondo delle due ruote. L’incontro, che si terrà negli spazi della Polveriera, prevede una visita al capannone stesso che ospiterà il Bicilab.

“La mobilità sostenibile rappresenta sempre più una necessità per le città. Non è più semplicemente un’opportunità, ma un elemento decisivo per ridurre gli impatti del cambiamento climatico e permetterci di abitare spazi urbani vivibili – dice l’assessore Bonvicini – Per questo, un mezzo come la bicicletta deve essere sempre più protagonista dei nostri spostamenti quotidiani. Attorno ad esso è necessario sviluppare una progettualità a 360 gradi che abbia una sua ‘casa’ e un luogo di riferimento come il Bicilab vuole essere. Mercoledì 30 lavoreremo proprio in quest’ottica e per renderlo un progetto allargato alle diverse componenti della città”.

L’incontro sarà occasione per premiare i vincitori reggiani del Social Biking Challenge, la gara ciclistica urbana promossa dalla Comunità europea svoltasi in settembre anche nella nostra città.

Questo nel dettaglio il programma della giornata: