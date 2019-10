Diecimila di Correggio: buona la prima

1000 camminatori hanno partecipato sabato alla non competitiva delle 15.30 a sostegno della ricerca sul tumore al seno con la Camminata in Rosa e 250 i competitivi che alle 17.00 hanno percorso i 5 giri da 2 km animando uno dei centri storici più affascinanti della regione Emilia Romagna.

2 PERCORSI

Gli organizzatori hanno deciso di realizzare 2 percorsi: uno per i non competitivi ed uno per i competitivi, in questo modo si sono potuti evitare tutti quei malumori dovuti alle persone lungo il percorso che ostruiscono il passaggio di chi vuol correre.

PERCORSO OMOLOGATO

10000 metri precisi, omologati e certificati.

ORARI DIVERSI

La camminata non competitiva è stata fatta partire alle 15.30 mentre la competitiva alle 17.00. Visto che partenza e arrivo si sono svolte per entrambe le manifestazioni in Corso Mazzini, tutti i partecipanti della camminata hanno potuto assistere alla partenza della gara competitiva e restare a fare da pubblico.

PERSONAL BEST

Una percentuale altissima di runner ha stabilito il proprio personal best, a testimonianza del fatto che il percorso è velocissimo e performante.

TOTALE CHIUSURA AL TRAFFICO

Il percorso era totalmente chiuso al traffico ed i runner sono stati per un pomeriggio intero padroni della città di Correggio.

PUBBLICO

Centinaia di persone hanno fatto da pubblico lungo le strade e dalle finestre dei palazzi. Un modo per creare comunità grazie allo sport.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÃ DEL CENTRO STORICO

Anzichè creare disagi, la chiusura del centro storico e la manifestazione hanno portato quasi 2000 persone a passeggiare per i portici, entrare nei negozi e a cenare nei ristoranti del centro di Correggio.

MOQUETTE

Grazie al sostegno economico di alcune aziende, una delle vie più caratteristiche di Correggio, via Borgovecchio, è stata impreziosita con 400 mq di moquette. Un evento più unico che raro, un impegno della Podistica Correggio ripagato però dalla bellezza unica di un percorso spettacolare e dai complimenti dei correggesi.

PACCO GARA

Visto che la corsa si svolge alle porte dell’inverno, ai runner è stato dato ciò che i runner utilizzano per le loro corse durante i periodi freddi: guanti tecnici, scaldacollo e una sacca porta indumenti. Inoltre hanno potuto trovare l’adesivo della manifestazione e lo sconto per un trattamento presso un poliambulatorio Fisioterapico.

PETTORALE IN REGALO

Alle donne che compivano gli anni il giorno della Diecimila di Correggio è stato regalato il pettorale. Un piccolo gesto in una giornata speciale dedicata alle donne.

PREMIAZIONI

15 assoluti uomini, 8 assolute donne, i primi 2 di ogni categoria più le prime 5 staffette uomini/miste e 3 donne.

CHARITY

L’aspetto charity, con il sostegno alla ricerca sul tumore al seno, è stata una parte molto importante.

TERRITORIO

Grazie ai partner e ai testimonial è stato valorizzato il territorio. Prodotti tipici come il Parmigiano Reggiano di un caseificio locale, il lambrusco di Castelvetro, le Tigelle, l’aceto balsamico e i vari salumi hanno espresso l’emilianità in modo esemplare condividendo con gli atleti fuori regione sapori e tipicità di un territorio unico al mondo.

STARTER

Marco Ligabue e il Sindaco Ilenia Malavasi sono stati starter e testimonial di una grande giornata di sport e solidarietà . Un modo unico per trasmettere appartenenza ed inclusione, valori che rappresentano la filosofia dell’amministrazione, della Podistica Correggio e del territorio Emiliano Romagnolo.

PARTNER

Parte fondamentale nel successo della manifestazione i partner. Non sponsor ma amici che hanno sposato il progetto insieme alla Podistica Correggio e hanno deciso di farne parte condividendo insieme l’intera struttura organizzativa.

ATLETI

243 atleti competitivi alla prima edizione significa aver seminato bene in questi mesi se non negli ultimi anni. Ci teniamo a ringraziarli per la fiducia che ci hanno dato e per aver scommesso insieme a noi a questa prima edizione.

QUALITA’

Una parola d’ordine ci ha accompagnato in questi mesi: qualità. 400 mq di moquette stesi in via Borgovecchio per fare in modo che il ciottolato non disturbasse la corsa degli atleti, un percorso chiuso completamente al traffico, un circuito velocissimo, un servizio docce a 300 metri dalla partenza, una location incantevole per il deposito borse, una tenda a disposizione degli atleti per cambiarsi, un bel pacco gara e tutta la disponibilità, cortesia e simpatia del personale della Podistica Correggio.

VINCITORI

Andrea Bergianti e Ilaria Fantinel vincono questa prima edizione regalando alla Diecimila di Correggio grande qualità ed inaugurando quello che si prospetta un grande Albo d’Oro.

CLASSIFICA MASCHILE

32:24 Andrea Bergianti, Futura

33:52 Claudio Tanzi, Italpose

34:18 William Talleri, 3’30” Team

CLASSIFICA FEMMINILE

35:51 Ilaria Fantinel, Esercito

37:49 Fiorenza Pierli, Pol. Scandianese

38:08 Daniela Ferraboschi, Atletica MDS Panariagroup