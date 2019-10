Lo spagnolo della Honda vince anche sul Circuito di Phillip Island (11° successo stagionale e 5° vincita consecutiva). Secondo posto per Crutchlow davanti al padrone di casa Miller. Ottimo Bagnaia, che chiude in quarta posizione. 5° Mir, 6° Iannone, 7° Dovizioso, 8° Rossi. Grande amarezza per Vinales, caduto nel finale dopo un duello avvincente con il campione del mondo della Honda, mentre Rossi ha celebrato il suo 400° GP.