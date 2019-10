Dopo il Carani si attende anche il multisala

Dopo che in mattinata si è appreso che il Teatro Carani riaprirà i battenti nell’autunno 2021 grazie ad un gruppo di cittadini e di imprenditori sassolesi che ha formalizzato l’impegno per l’acquisto, si attende con interesse anche la futura realizzazione del Multisala.

A bloccare ad oggi la situazione sembra sia una problematica legata al parcheggio ad esso abbinato. Si sono svolti però già nei giorni scorsi incontri con la provincia proprio sull’argomento. Il multisala sarebbe una ulteriore buona opportunità per lo svago dei sassolesi che attendono infatti anche questa importante realizzazione. I “giochi” non sono ancora fatti, chissà però che non arrivi nelle prossime settimane l’annuncio, sarebbe per la città un bel regalo di Natale.