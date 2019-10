Al via lunedì a Modena il ciclo di seminari “Doing business in China”

In occasione del China Study Tour 2020, riparte il ciclo di seminari “Doing business in China”, dedicato al sistema economico cinese ed ai recenti cambiamenti strutturali che questo importante player ha portato nel mercato globale.

Il primo seminario dal titolo “The West and the Rest: come lo sviluppo delle economie emergenti sta cambiando il mondo” si terrà lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 16.00 presso la Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi 10) a Modena e sarà tenuto dalla prof.ssa Cinzia Parolini e dal prof. Sergio Paba del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore.

Negli ultimi quattro decenni, in molti paesi emergenti si è verificata un’accelerazione nei processi di sviluppo della quale ancora in pochi nel mondo occidentale hanno compreso la reale portata.

La Cina, in particolare, sotto la guida forte e ambiziosa di Xi Jinping, aspira a diventare leader mondiale nell’economia, nella tecnologia e nell’innovazione, con profonde conseguenze sugli equilibri geo-politici ed economici a livello mondiale.

Si tratta di cambiamenti strutturali che, se da un lato aprono grandi opportunità per le nostre imprese, dall’altro mettono in discussione il ruolo e la rilevanza delle economie occidentali nel nuovo ordine globale.

“Il seminario – spiegano gli organizzatori – sarà volutamente provocatorio per stimolare nei presenti una riflessione profonda e utile per le scelte strategiche sia individuali che aziendali”

L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti Unimore e alle imprese interessate. Gli interessati sono pregati di confermare la partecipazione inviando un’ e-mail a studytour.mem@unimore.it

L’intero ciclo è patrocinato da Fondazione Marco Biagi, Confindustria Emilia Centro, Unindustria Reggio Emilia e Progetto Cina.