Ultimo appuntamento con le Fiere di ottobre

Ultima domenica d’Ottobre ed ultimo appuntamento di piazza con le Fiere che domani, domenica 27 Ottobre, per la tradizionale Fèra di Sdàs, offrirà spettacoli ed appuntamenti per tutti i gusti.

Il programma

Domenica al museo: Palazzo Ducale di Sassuolo ad ingresso gratuito dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura)

Parole in città – performance attoriale sulla lettura: La lettrice Vis-à-vis in piazzale Della Rosa – ore 10 (in caso di maltempo presso la Biblioteca Comunale N. Cionini)

Museo Bertozzi & Casoni alla Cavallerizza Ducale – Via Racchetta, 2/4 dalle ore 15 alle ore 19,30

Mustafa Sabbagh MkUltra: personal data Paggeria Arte ore 10/13 e ore 15/19

Collezione ornitologica Andrea Fiori: apertura della mostra a cura del Gruppo

Naturalistico Sassolese Viale Giacobazzi, 119 dalle ore 10 alle ore 12,30

Tiro con l’arco: possibilità di tirare con l’arco con gli Arcieri Val Secchia – Campo Tiro con L’arco – Via Ippolito Nievo (dietro Piscina comunale) dalle ore 10 alle ore 12

Parole in città – incontro pubblico con Simonetta Bitasi: Meglio non leggere. Strategie di autodifesa del lettore – Biblioteca Comunale N. Cionini ore 15,30

Incontri in musica. Liricamente 7^ edizione: Concerto lirico: Valentina Medici soprano,

Martina Debbia mezzosoprano, Roberto Brugioni tenore, Lorenzo Malagola Barbieri

baritono, Claudia Rondelli pianista. Presenta U.Bedeschi Auditorium “Bertoli” – ore 17

11 L’ora d’Autore: Paolo Di Paolo presenta “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli) Palazzo Ducale – Cortile d’onore – ore 11

Automercato: esposizione di auto nuove Viale XX Settembre – tutto il giorno

Long Track Drift: esposizione auto e moto, esibizione drifting,spettacolo stuntman, sfilata auto storiche, sportive e tuning, spazio bimbi a cura della Scuola Nazionale Drifting UISP

Autoporto – viale Emilia Romagna dalle ore 9 alle ore 17

Una strada d’artisti, a cura del Gruppo Pittori J. Cavedoni Vicolo Conce – tutto il giorno

Chiusura delle Fiere di Ottobre: spettacolo e saluto del Sindaco organizzazione a cura di Pro Loco Sassuolo Piazza Garibaldi – ore 15,30

I bambini e l’arte con Giuly: a cura del Gruppo Pittori J. Cavedoni in piazzale Roverella – al pomeriggio

Piazzale Roverella in musica Famiglia razzia dj set A cura di Jimbar ore 16,30

Pallavolo in piazza a cura di Pallavolo Anderlini, Volley Academy, Idea Volley, Volley San Michelese e Volley Sassuolo Piazza Martiri Partigiani – ore 15,30

Spazio bimbi, piazza Martiri Partigiani al pomeriggio

Ragazzi In Fiera, a cura del Servizio Istruzione: Scuole Pascoli – Via Mazzini tutto il giorno

Calcio in piazza, a cura di U.S. Sassuolo Calcio in piazza Martiri Partigiani – ore 16

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni, a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo tutto il giorno