Per cause che sono al vaglio della Municipale, un’auto è finita contro le impalcature di un cantiere presso un edificio in ristrutturazione a Castelvetro all’angolo tra via Marconi e via Ghiarone. Un incidente senza feriti, ma che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la verifica della stabilità della struttura di lavoro coadiuvati dalla ditta edile che è titolare del lavoro.