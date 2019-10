Lunedì a Reggio incontro su “Il lavoro dopo la laurea: opportunità, strategie e servizi per studenti e laureati con disabilità”

Unimore, attraverso l’ufficio Placement e l’ufficio Accoglienza Studenti con disabilità e DSA, in collaborazione con l’Azienda regionale per il diritto allo studio ER-go, organizza un incontro su “Il lavoro dopo la laurea: opportunità, strategie e servizi per studenti e laureati con disabilità”. L’appuntamento è previsto lunedì 28 ottobre a Reggio Emilia.

Unimore promuove, attraverso i propri servizi rivolti agli studenti (ufficio Placement e ufficio Accoglienza Studenti con disabilità e DSA), in collaborazione con Er-Go, l’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Laboratori di Tecniche di ricerca del lavoro per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di laureati e laureandi.

L’appuntamento è in programma lunedì 28 ottobre, alle ore 15.00, presso la Sala riunioni (II piano) del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale A. Allegri 9), a Reggio Emilia e nell’occasione si affronterà il tema “Il lavoro dopo la laurea: opportunità, strategie e servizi per studenti e laureati con disabilità”.

L’incontro è finalizzato a comprendere le strategie e gli strumenti più efficaci di ricerca del lavoro, con particolare attenzione ai servizi del territorio che si occupano di inserimento lavorativo di persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla L.68/99 che regola il diritto al lavoro delle persone svantaggiate favorendone l’ingresso attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Il programma prevede la “Presentazione dei servizi di intermediazione domanda/offerta di lavoro di Unimore”, a cura dell’ufficio Placement, la “Presentazione della L.68/99 – Come e perché iscriversi al Collocamento Mirato”, da parte del Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, per concludere con “Le tecniche e gli strumenti più diffusi ed efficaci per la ricerca del lavoro” a cura del Servizio Orientamento al Lavoro di Er.go.

Per partecipare si può scrivere o telefonare a Ufficio Accoglienza Studenti con Disabilità e DSA – disabilita@unimore.it tel. 059 2058311 – Ufficio Orientamento e Placement -cinzia.magnani@unimore.it tel. 059 2057093.

