Il Centro Fondo Lama Mocogno a Skipass

Sta per prendere il via Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali più importante d’Italia che si svolgerà presso Modena Fiere da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Per l’occasione il Centro Fondo Lama Mocogno presenterà la prossima stagione invernale, la propria variegata offerta turistica e il calendario eventi.

Tra i tanti appuntamenti in programma spiccano il 5° Pinocchio Sugli Sci di Fondo, 1-2 Febbraio (per l’occasione si terrà anche la Combinata con il prestigioso Skiri Trophy XCountry) e il Campionato Italiano Bancari, in programma per il week-end del 6-7 marzo.

Non mancheranno altri eventi dedicati agli appassionati di sci di fondo, le ciaspolate, gli eventi gastronomici e tanto divertimento per grandi e piccini in un ambiente incontaminato dove regnano l’allegria e la voglia di stare insieme.

Il Centro Fondo Lama Mocogno si trova in località Piane di Mocogno a Lama Mocogno, in un territorio ricco e suggestivo recentemente nominato CENTRO FEDERALE FISI per lo sci di fondo. Le Piane sono la località ideale per chi, oltre allo sci e allo sport, ricerca relax e tranquillità a contatto con la natura.

Durante la fiera chi lo desidera potrà approcciarsi allo sci di fondo grazie alla pista da fondo sintetica di 200 m che lo staff dello sci club Olimpic Lama asd installerà per l’occasione nell’area esterna del complesso fieristico.