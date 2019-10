Sciopero generale nazionale SGB, venerdì 25 ottobre possibili disagi al servizio di trasporto pubblico

SETA S.p.A. informa che per domani, venerdì 25 ottobre, è stato indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore da parte dell’Organizzazione Sindacale SGB – Sindacato Generale di Base. L’adesione allo sciopero da parte del personale SETA potrebbe dar luogo a disagi, pregiudicando la regolarità del servizio con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI MODENA Servizi urbani (Modena, Carpi, Sassuolo): possibili astensioni da inizio servizio fino alle ore 06,30; dalle ore 08,30 alle ore 12 e dalle ore 16,00 fino al termine del servizio.

Servizio extraurbano: possibili astensioni da inizio servizio fino alle ore 06,00; dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 fino al termine del servizio.

BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15,30 fino al termine del servizio.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione “Linee” del sito internet www.setaweb.it. Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple ed Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.