Corriere di stupefacenti arrestato presso la stazione storica di Reggio: è una giovane nigeriana

Continuano incessantemente le operazioni straordinarie di controllo del territorio in una zona dove notoriamente i cittadini si rivolgono alla Questura per segnalare presenze sospette di persone, che per lunghe ore sostano nelle zone attigue la Stazione Ferroviaria Storica. Il Questore ha implementato i servizi che abitualmente vengono svolti con i reparti in uniforme, impiegando anche personale della locale Squadra Mobile, che nella tarda serata di ieri, 23 ottobre, ha anticipato l’arrivo in città di tre chili di marijuana, intercettando ed arrestando alla Stazione Centrale di Piazzale Marconi, una donna, “corriere” di stupefacente.

Gli uomini della Squadra Mobile, sono stati attirati dalla presenza della donna proveniente da Bologna che si muoveva con fare sospetto. Scesa dal treno con un trolley, la donna veniva fermata dagli operatori. Il controllo permetteva di rinvenire, occultati tra indumenti femminili, tre chili di sostanza stupefacente tipo marijuana. La donna, F.N.E., 22enne nigeriana, incensurata e non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, veniva tratta in arresto e associata presso le locali camere di sicurezza per il processo per direttissima che si terra nella mattinata di domani venerdì 25 ottobre.

Si tratta dell’ennesimo arresto operato da personale in borghese della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia nei confronti di corrieri di stupefacente che utilizzavano il treno per trasportare la droga.