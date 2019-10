Baiso, senso unico alternato sulla Sp 486R

La Provincia di Reggio Emilia informa che da domani – o in caso di maltempo da venerdì –sulla Sp 486R fra gli abitati di Muraglione e Carnione, in comune di Baiso, si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo e con limite di velocità a 30 km/h per consentire in sicurezza un intervento di ripristino di un muro di sostegno e di inserimento della barriera stradale. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al termine dei lavori, previsti nell’ambito dell’appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – Reparto Sud.