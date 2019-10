A Spilamberto nei prossimi giorni

Prosegue sabato 26 ottobre la rassegna “Autunnavis”, piccola rassegna di musicisti di Spilamberto o che hanno studiato a Spilamberto, organizzata da Avis Spilamberto con il patrocinio del Comune di Spilamberto. Alle 21.30, al Circolo Arci, in via per Castelnuovo, concerto della Band Giovani Note, una banda di giovani dagli 8 ai 16 anni condotta dal maestro Andrea Clò. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e ad offerta libera.

Per la rassegna “Music Multiverse, nuove rotte tra gli universi del suono” proposta dalla scuola di musica J. Du Prè, sabato 26 ottobre, alle 20.30, al Panarock, in via Ponte Marianna, 35, concerto dal titolo “Connessione: Parigi” con Antonella Bini (flauto); Gabriele Rota (pianoforte); Olga Krashenko (archi e videoArt) e Gerard Pope (regista del suono). Musiche di Krashenko, Corridore, Venturi e Pape. Ingresso libero.

Giovedì 31 ottobre appuntamento con “Halloween Party” organizzato da Vivisanvito, Arci Giovani Spilla, Associazione Genitori e Amici del Fabriani e Botteghe di Messer Filippo con il patrocinio del Comune di Spilamberto. Si comincia alle 16.30 con truccabimbi al Circolo Arci di Spilamberto; alle 18.15 partenza per il giro “Dolcetto scherzetto?”, con ritrovo in piazza Leopardi alle 18. Alle 19.30 spettacolo con Mister Funny al Circolo Arci. A seguire alle 20.15 sempre al Circolo arci “Cena Terrificante” (prenotazione obbligatoria tramite il modulo distribuito a scuola). Alle 21.15 “spettacolo diabolico” con il “Mago VITOR” e per i più grandi Horror Party. Non mancherà neppure il concorso a premi per la zucca decorata più bella. L’intero ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di libri per le biblioteche delle scuole.

Domenica 27 ottobre dalle 16 alle 17.30 al Circolo Arci di Spilamberto in programma anche un laboratorio di Halloween, per bambini dai 3 ai 10 anni, per realizzare le decorazioni che verranno utilizzate per la festa del 31 ottobre. Si chiuderà con una buona merenda. Iscrizione gratuita e obbligatoria al 346/3984034. Per info amicidelfabriani@gmail.com oppure info@vivisanvito.it.