Unimore ha un nuovo “Professore Emerito”, Aljs Vignudelli

Una presenza fondamentale per il Dipartimento di Giurisprudenza al quale il prof. Vignudelli si è dedicato con gran senso di responsabilità cercando in ogni occasione di promuoverne lo sviluppo all’insegna dei valori dell’Accademia nel rapporto con la società civile e gli altri enti istituzionali. Il prof. Aljs Vignudelli è stato un punto di riferimento costante per i ricercatori e gli studenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche “La cultura giuridica europea dell’impresa e delle istituzioni” del quale è stato Direttore.

Uno studioso che si è sempre caratterizzato per il suo forte rigore metodologico che lo ha spesso condotto a compiere analisi da punti di vista in controtendenza rispetto agli orientamenti maggioritari. In proposito, si ricorda, una delle principali linee di indagine che riguarda il campo delle comunicazioni di massa, nel quale è stato un assoluto precursore a fianco del suo “Maestro” il prof. Sergio Fois, e la riflessione che concerne il ruolo della Corte costituzionale, allorché ebbe modo di affrontare il problema delle sentenze intermedie della Consulta, mettendone in dubbio l’ammissibilità in relazione al principio di separazione dei poteri, in quanto comporterebbero un’invasione di campo nella sfera del legislatore parlamentare, con ciò mettendo in crisi uno dei principi su cui fonda la nostra democrazia.

Il prof. Aljs Vignudelli si va ad aggiungere ai 25 affermati docenti dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia che hanno ricevuto il titolo di professore Emerito.

“L’Emeritato al prof. Aljs Vignudelli – ha sottolineato il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – è un riconoscimento che giunge a coronamento di una prestigiosa carriera accademica che ha contribuito a porre in evidenza il Dipartimento di Giurisprudenza ed Unimore sul piano nazionale ed internazionale. E’ il giusto tributo ad uno scrupoloso studioso che, col suo lavoro scientifico e la sua azione culturale, ha saputo sviluppare nell’arco dell’ultimo quindicennio numerose efficaci e valide iniziative ed ha meritato la stima di tantissimi colleghi ed allievi”.

La cerimonia di proclamazione si è tenuta nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato. Il solenne momento è stato preceduto dall’ingresso del corteo accademico, composto da una rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza che ha proposto il conferimento del titolo di “Professore Emerito” al prof. Aljs Vignudelli, e dalla lettura delle motivazioni pronunciata dal prof. Renzo Lambertini.

L’attribuzione del titolo di “Emerito”, che è la più alto “grado” che si raggiunge attraverso la carriera accademica, risale ad un Regio Decreto del 1933 e viene concesso a quei docenti cessati dal servizio che abbiano maturato una carriera accademica da professore ordinario di oltre venti anni e si sono particolarmente distinti ed affermati nelle loro rispettive discipline.

Aljs Vignudelli già ordinario di Diritto costituzionale, è autore e/o curatore di oltre centocinquanta pubblicazioni, tra le quali il suo Manuale di Diritto costituzionale (2018, VI ed.) e le monografie Aspetti giuspubblicistici della comunicazione pubblicitaria (1983), Il rapporto di consumo (1984), La Corte delle leggi, (1988), Il diritto della Sibilla. Informarsi o essere informati? (1993), Interpretazione e Costituzione (2011) e Il vaso di Pandora. Scritti sull’interpretazione (2018). Socio dell’Accademia degli incamminati di Modigliana e dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, è Direttore, presso l’editore Mucchi, della Rivista Lo Stato, nonché delle Collane Quaderni de Lo Stato, Piccole conferenze e Il poggiolo dei medardi. Ha inoltre svolto un’intensa attività istituzionale, ricoprendo tra le altre le cariche di Vicepresidente del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dell’Emilia-Romagna, Vicepresidente di Efimservizi S.p.A., Responsabile nazionale per le questioni istituzionali di Confartigianato e Presidente di Fondartigiani, nonché di Presidente del Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB s.c.p.a).