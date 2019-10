Sabato a Cavriago proiezione del documentario “Giusti” dedicato a Olocausto e Giusti fra le Nazioni

Sabato 26 ottobre a Cavriago, alle ore 16.30 al Centro Culturale Multiplo in via della Republica 23, è in programma la proiezione del film documentario “Giusti”, di Matthias Durchfeld e Andrea Mainardi. Dopo la visione del lavoro, di 42 minuti di durata, è previsto un momento di confronto con gli autori.

Di cosa si parla? Le tre storie raccontate nella pellicola sono tutte ambientate in Emilia Romagna. Si parla di Bruno Modena, che in fuga da Milano si rifugiò a Quara di Toano sull’Appennino Reggiano e fu protetto dal sacerdote Enzo Boni Baldoni; di Cesare Moise Finzi di Ferrara, che trovò rifugio in Romagna grazie a una estesa rete di solidarietà e di Geppe Bertoni, che nascose un’intera famiglia di ebrei a Nonantola in provincia di Modena. Quella dei Giusti è una storia che ci riguarda tutti, perché senza quella solidarietà sarebbe stata l’umanità intera a sprofondare nella vergogna e a perdere la propria dignità.