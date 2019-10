Mick Harvey & JP Shilo live al Teatro Astoria di Fiorano il 31 ottobre. Unica data in Italia

La rassegna Astoria Live, dopo il grande successo del concerto di giugno dei Dream Syndicate, non si ferma e propone, sempre con il contributo di Sadacavi S.p.A e in collaborazione con associazione teatrale T.I.R. Danza e Comune di Fiorano Modenese, per il prossimo 31 ottobre 2019 un nuovo live, ancora una volta con i protagonisti della scena underground internazionale. I nomi non hanno bisogno di presentazione: Mick Harvey (già Bad Seeds, Birthday Party e Crime and the City Solution con all’attivo numerosi album da solista) insieme a JP Shilo poliedrico musicista e compositore (Hungry Ghosts / Rowland S. Howard / The Blackeyed Susans) accompagnati da Steve Shelley alla batteria (sì avete capito bene è proprio quello dei Sonic Youth) e Gleen Lewis al basso (Cambodian Space Project).

Il live al Teatro Astoria di Fiorano Modenese si inserisce come unica data in Italia del loro tour europeo che li vedrà arrivare da Sofia e ripartire subito dopo per Londra.

Shilo presenterà il materiale dal suo nuovo album “Invisible You”, in uscita in Europa, mentre Harvey coglierà l’occasione per proporre le selezioni del recente album “The Fall and Rise of Edgar Bourchier”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Astoria, oppure sono acquistabili on line su www.liveticket.it al prezzo di 20 euro.

(Info: 0536 404371 – Facebook e Instagram: Astoria Live)