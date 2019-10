Al via a Fiorano un corso base di fotografia

L’Associazione culturale di fotografia Framestorming e Claudia Image, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, organizzano ‘Photos Graphis’, corso base di fotografia (dal greco ‘luce’ e ‘grafia’: scrivere con la luce).

Si articola in sei incontri, quattro lezioni di lunedì, la prima il 28 ottobre, con inizio alle ore 21 e due domeniche di ‘uscite’, con un costo di iscrizione di 50 euro, comprensivo della quota associativa Framestorming per tutto il 2020, potendo partecipare così alle iniziative dell’associazione. Si svolgono presso Villa Cuoghi, in Via Gramsci, dove ha sede Framestorming.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione (Info: Pedro – 3934320964 email: framestorming16@gmail.com).

Lunedì 28 ottobre è dedicato ad una introduzione alla fotografia; all’evoluzione del sistema fotografico; ai concetti generali sulle varie tipologie di fotografia e sull’attrezzatura.

Lunedì 4 novembre si affrontano: ‘Dalla camera oscura alla reflex’; i comandi principali della macchina fotografica; il triangolo esposizione: ISO\Tempo\Diaframma; la luce incidente e la luce riflessa; come controllare la luce.

Lunedì 11 novembre i temi sono: compensazione esposizione al grigio 18%; inquadratura e composizione; profondità del campo; tempi di otturazione; prova pratica mosso/sfocato.

Domenica 17 novembre, in orario da definire, è in programma la prima uscita mentre la seconda, conclusiva, domenica 1 dicembre.

L’altra lezione è lunedì 25 novembre per rivedere le foto scattate durante l’uscita, la correzione di alcuni scatti in post produzione oltre a fornire elementi base di Photoshop e Lightroom.