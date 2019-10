Successo delle attività per prevenire il tumore al seno: “complete” le liste per la visita senologica

Hanno suscitato davvero molto interesse le iniziative per la sensibilizzazione sul tumore al seno e la divulgazione delle pratiche di prevenzione, attivate in concomitanza con il mese di ottobre (a livello nazionale, designato come mese per la prevenzione del tumore al seno) dal Comune di Castelnovo in collaborazione con l’Unione Comuni dell’Appennino e con la sezione di Reggio Emilia di Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori).

“Il convegno “Stili di vita: quale informazione e quali comportamenti orientati alla salute?” – spiega l’Assessore alle Pari Opportunità, Lucia Manfredi – è stato estremamente coinvolgente, anche per i ragazzi delle scuole. Molto diverso da un incontro frontale tradizionale: i medici Lilt, il dottor Ermanno Rondini, presidente della sezione di Reggio Emilia, e il dottor Simone Storani, hanno fatto interagire i presenti in modo dinamico, per far meglio comprendere i corretti stili di vita.

Inoltre le due giornate dedicate alle visite senologiche gratuite il 21 e il 30 ottobre al Teatro Bismantova, sono completamente “esaurite” per la forte richiesta: siamo riusciti a inserire una data ulteriore il 27 novembre, ma anche questa ha visto completare molto presto la disponibilità. Purtroppo ci è impossibile prevederne altre, ma per chiedere informazioni e un controllo è possibile contattare Lilt Reggio Emilia scrivendo a info@legatumorireggio.it o visitare il sito legatumorireggio.it”.