Stage di Karate domenica a Spezzano

Domenica 20 ottobre 2019, presso la palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Francesca Bursi a Spezzano, l’Uisp ha organizzato lo ‘Stage Emilia Romagna’ di aggiornamento tecnico, dalla cintura gialla in poi, con esami di grado e qualifiche.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9; alle 9.30 il Khion per gli esami di grado; alle 10.15 il Kata per gli esami di grado, dalle 11 alle 12 il Kumite di base per le gare Kst, alle 12.15 gli esami di grado e qualifiche.

La manifestazione è ospitata dall’Associazione Gichin Funakoshi di Spezzano e sarà l’assessore allo sport Monica Lusetti a portare il saluto dell’amministrazione comunale ai partecipanti.

L’Associazione Sportiva Gichin Funakoshi promuove lo studio e la pratica del karate-do stile shotokan nel suo significato più profondo, ovvero la salvaguardia di quei valori universali quali il rispetto per l’altro, l’educazione, l’onestà attraverso una sana attività psicomotoria.

Collabora attivamente alla vita sociale e sportiva del territorio con iniziative di vario genere, ha progetti con le scuole primarie di primo e secondo grado e ha un’intensa attività agonistica e non agonistica.

Per la stagione 2019/2020, presso la palestra della Scuola Primaria Ciro Menotti di Spezzano, organizza ogni martedì e venerdì, dalle ore 17 alle ore 19, un corso tenuto dal maestro Luciano Azzarello, 5° Dan.