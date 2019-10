Autunno d’Appennino tra splendidi colori e feste di paese

Si susseguono alcune bellissime giornate di ottobre in Appennino, in cui l’ambiente assume un fascino assolutamente particolare e unico, grazie ai colori accesi che iniziano a dipingere i boschi. Occasione ideale per gite e visite, alle quali sarà possibile nel weekend abbinare alcune iniziative di sicuro interesse. Domenica 20 ottobre nel centro di Felina ci sarà dalle ore 9 la Festa del Marrone: Nelle strade e piazze del paese dalle 10 e per tutto il giorno ci saranno stand gastronomici, con prodotti e specialità a base di marroni ma anche altri prodotti tipici dell’Appennino. Ci sarà anche un laboratorio di mobili e accessori in cartone, in collaborazione con EnKarte, e dalle 12 la possibilità di polenta, gnocco fritto e piatto del contadino. La giornata vedrà l’accompagnamento della Banda Musicale.

Contestualmente alla festa, domenica si svolgerà anche l’evento Felina di corsa – 2° memorial Ivan Fioroni. Una corsa non competitiva ludico – motoria. Il ritrovo è fissato in via Kennedy alle ore 8, mentre la partenza sarà alle ore 10, per iniziare il percorso, a passo libero e aperto a tutti, lungo 9 km prevalentemente sterrati nei dintorni di Felina. L’arrivo sarà al Ristorante Aquila Nera, ed è previsto un passaggio alla Big Bench, la grande panchina panoramica sul monte Fosola. L’organizzazione è a cura dello Stone Trail Team: il pacco gara includerà anche una maglietta tecnica celebrativa e sarà garantito fino al raggiungimento dei primi 150 iscritti. Premi per i primi 5 uomini e prime 5 donne, e per i primi 3 under 30. Ci saranno anche le categorie per bambini 0 – 14 anni e ragazzi 14 – 20 anni con premiazione per il primo classificato. Il ricavato della manifestazione verrà impiegato per l’acquisto di materiale sportivo per la palestra utilizzata dai ragazzi delle scuole di Felina. Quota di iscrizione 5 euro, per informazioni: Francesco 335 7482197, Monia 339 4258110.

Infine sempre domenica ci sarà anche la Festa d’Autunno a Costa de’ Grassi: dalle ore 10, con ritrovo al locale circolo, ci sarà la possibilità di partecipare a un bel giro a cavallo, e dalle 12.30 il pranzo nei locali coperti del circolo (è gradita la prenotazione, tel. 342 8316064). Nel pomeriggio caldarroste, vin brulè e giochi per bambini.