Dovizioso quarto e Petrucci ottavo al termine della prima giornata di prove del GP del Giappone a Motegi

Al termine della prima giornata di prove del GP del Giappone, in programma sul circuito Twin Ring Motegi, entrambi i piloti del Ducati Team si sono classificati nella top ten provvisoria, con Andrea Dovizioso in quarta posizione e Danilo Petrucci all’ottavo posto.

In una giornata nuvolosa ma con asfalto asciutto, tutti i top rider della MotoGP hanno migliorato i loro tempi nella FP2 del pomeriggio per cercare di classificarsi nei primi dieci ed accedere direttamente alla Q2, visto che domani il meteo prevede pioggia sul tracciato giapponese.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:45.414 (4°)

“Oggi siamo partiti subito con il piede giusto, perché la nostra moto funziona molto bene a Motegi ed è sempre bello girare qui. Siamo stati veloci ma, come spesso succede quest’anno, siamo in tanti ad avere un buon ritmo e quindi dovremo lavorare sui dettagli per essere a posto per la gara. Purtroppo oggi pomeriggio l’aria era piuttosto fredda e le gomme di questa mattina non lavoravano nello stesso modo, ma in ogni caso stiamo lavorando bene e credo di avere un buon margine di miglioramento: sono molto fiducioso per il resto del weekend”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:45.619 (8º)

“E’ stata una giornata positiva per me: ho un buon feeling con la moto e, anche se non sono stato perfetto nel mio giro veloce della FP2, mi sento davvero a posto e sono contento di aver chiuso nei primi dieci, anche perché sembra che domani debba piovere. In ogni caso io penso di essere competitivo anche sul bagnato e quindi sono convinto di poter fare una buona qualifica”.

I piloti Ducati torneranno in pista domani, sabato 19 ottobre, alle ore 10:50 locali (le 3:50 in Italia) per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si disputeranno dopo la FP4 a partire dalle 15:05 ora locale (le 8:05 ora italiana).