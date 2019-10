Concorsi scuola: lunedì pomeriggio a Modena sportello consulenza docenti Flc Cgil

Il sindacato scuola Flc Cgil di Modena organizza lunedì 21 ottobre uno sportello informativo per docenti (precari e non) e neolaureati con i propri esperti sulle importanti novità del decreto legge “salvaprecari” – recentemente approvato dal Governo – in ordine ai prossimi concorsi (straordinario 180×3 e ordinario) e alle prossime procedure di abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria.

L’invito è esteso ai neolaureati e a chiunque abbia i requisiti d’accesso per il concorso ordinario, eventualmente interessati ad intraprendere la strada dell’insegnamento.

Lo sportello sarà attivo dalle ore 16 alle 18 presso la sede Cgil di Modena in piazza Cittadella 36. Per info: modena@flcgil.it.