Business in Austria? Se ne parla martedì alla Camera di Commercio di Modena

Oltre 300 gruppi societari di fama mondiale hanno già scelto in particolare l’Austria e la Carinzia in particolare quale quartier generale da cui svolgere funzioni di portata internazionale. Inoltre sono sempre più le aziende locali che cercano di aprire la propria impresa a nuovi mercati. È per questo che martedì 22 ottobre, alle 15 alla Camera di Commercio di Modena, si terrà un incontro con i più qualificati referenti per gli investimenti oltralpe.

A parlare agli imprenditori modenesi saranno gli organizzatori e promotori dell’evento: ABA, l’ente governativo di riferimento del ministero dell’Economia austriaco; BABEG, l’Agenzia carinziana di promozione degli investimenti e lo studio legale austriaco Maggi-Brandl-Katholling per le strategie di accesso a un mercato geograficamente strategico.

Come esperto di fiscalità internazionale interverrà la società modenese di consulenza Abaco Commercialisti Associati, riferimento nazionale per chi vuole intraprendere business all’estero.

