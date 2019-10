Adi Booth Design Award 2019, Stylgraph premiata nella categoria “ricerca”

Dopo 30 anni di presenza al Cersaie il brand Stylgraph di Sassuolo si è presentato all’edizione 2019 con una nuova immagine aziendale, esplosione di materiali e grafica applicata; la direzione creativa di Gumdesign ha ideato uno spazio espositivo contaminato che ha permesso a Stylgraph di proporre ai numerosissimi clienti ricevuti, le ultime novità progettuali all’interno di un’unica, continua, soluzione spaziale.

L’ambizioso progetto imprenditoriale di Stylgraph e la scommessa in uno spazio visionario e creativo, sono stati premiati con l’Adi Booth Design Award 2019 nella categoria “Ricerca”.

Un riconoscimento che ha reso l’intera azienda orgogliosa e ripagata dei continui sforzi ed investimenti in termini di risorse ed energie che da tempo Stylgraph mette a continua disposizione di innovazione e tecnologia, per non smettere di rappresentare l’eccellenza italiana del design di superfici.

Una grande avventura, quella da poco conclusa, che lancia le prossime sfide a cui Stylgraph è chiamata a rispondere con la consueta sapienza e lungimiranza, seguendo costantemente l’evoluzione tecnologica e sperimentando tendenze e materiali in grado di dare risposte esclusive alle richieste del mercato nazionale ed internazionale.

Nelle prossime settimane il brand Stylgraph concentrerà le sue forze sul meeting autunnale dal nome Ink-stone, in cui un materiale nobile come la pietra verrà presentato in una veste del tutto nuova grazie alla contaminazione del pensiero grafico.

L’esigenza propria di questi tempi di personalizzare ogni ambiente con prodotti sempre meno seriali e sempre più aderenti ai nuovi stili di vita, verrà proposta attraverso progetti che con finiture hand-made e naturali.

L’atmosfera che si vuole creare attraverso il progetto Ink-stone, nobilita la parte grezza della pietra, contaminandone le superfici tramite applicazioni sia manuali che digitali.

Il vero valore aggiunto è l’artigianalità, interpretata con l’obiettivo di definire uno stile fresco e contemporaneo.