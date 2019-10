Reggio Emilia: don Luca Grassi entra come nuovo parroco in Sant’Agostino

Venerdì 18 ottobre, festa di san Luca evangelista, farà il suo ingresso nella parrocchia cittadina di Sant’Agostino il nuovo parroco don Luca Grassi, chiamato da mons. Camisasca a succedere a don Guido Mortari, che per 54 anni l’ha guidata. Con don Luca farà il suo ingresso il vicario parrocchiale don Gionatan Giordani, ordinato sacerdote nel 2014, assistente spirituale della Caritas Reggiana.

L’ingresso avverrà durante la solenne concelebrazione eucaristica che il vescovo Massimo presiederà alle ore 20.30 nella chiesa di Sant’Agostino.

Per don Grassi, classe 1973, ordinato sacerdote dal vescovo Adriano Caprioli il 14 maggio 2005, il ministero in Sant’Agostino rappresenta come un ritorno; infatti per un biennio, durante gli studi in Seminario per prepararsi al sacerdozio, ha prestato servizio pastorale nella parrocchia cittadina di Sant’Agostino, seguendo in particolare gli adolescenti che la domenica di Pentecoste 2005 sono stati cresimati dal vescovo Paolo Gibertini. A questa parrocchia don Luca aveva voluto riservare una delle sue prime celebrazioni eucaristiche; domenica 29 maggio 2005 aveva presieduto la Santa Messa; al suo fianco erano il parroco don Guido Mortari e il diacono Cesare Pelosi Bonini (foto).

Nominato vicario parrocchiale a Regina Pacis dal 2005 e assistente scout reparti Reggio 2-S.Agostino e Reggio 4-Regina Pacis, don Luca ha compiuto nel 2014 gli studi in Terra Santa per poi recarsi in Brasile come missionario diocesano“Fidei donum” a Pintadas in Brasile.

(foto: don Luca, al centro, con don Guido Mortari e il diacono Cesare Pelosi Bonini)