Deve espiare oltre 6 anni per violenza sessuale, arrestato a Modena dalla Polizia

La Squadra Mobile ha proceduto ieri all’arresto di un cittadino tunisino di 35 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 16 ottobre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. L’uomo deve espiare la pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione per il reato di violenza sessuale, commesso a Modena nel novembre 2015. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è inoltre gravato da numerosi precedenti di Polizia per i reati di furto, rapina, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, ricettazione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.