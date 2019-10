A Modena arriva lo studioso statunitense prof. Albert Russell Ascoli dell’Università della California

Riprendono le attività del Seminario permanente di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica, promosso dai Professori Gianfrancesco Zanetti, Thomas Casadei, Francesco Belvisi e Serena Vantin, ormai giunto al suo 24esimo ciclo e intitolato, quest’anno, “Figure, categorie, contesti della storia della filosofia del diritto”.

Il nuovo ciclo, organizzato con il supporto del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it), fa parte del progetto internazionale dell’Encyclopedia IVR, di cui il prof. Gianfrancesco Zanetti cura la sezione “History of the Philosophy of Law and Social Philosophy”.

L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 18 ottobre, alle ore 12.00, presso, l’Aula B del Complesso universitario di San Geminiano (via San Geminiano 3) a Modena e vedrà la partecipazione di uno studioso di fama internazionale, il prof. Albert Russell Ascoli della University of California di Berkeley (USA), uno dei maggiori esperti mondiali del pensiero umanistico-rinascimentale.

Il docente statunitense terrà un seminario dal titolo “Un incontro tra letteratura e giurisprudenza: il caso della ‘Monarchia’ di Dante Alighieri”.

“Anche quest’anno – afferma il prof. Gianfrancesco Zanetti di Unimore – il Seminario permanente prosegue la sua attività nel contesto di una dimensione internazionale, oltre che nazionale. Il primo appuntamento è dedicato al pensiero di Dante Alighieri, in una prospettiva – da qualche tempo oggetto di indagini e ricerche anche nel contesto anglo-sassone – che incrocia la letteratura, la politica e il diritto. Il nuovo ciclo, come testimonia il titolo, mette a fuoco la dimensione storica e contestuale della riflessione giusfilosofica, riscoprendo alcuni motivi e luoghi classici, indispensabili per una adeguata interpretazione di alcune questioni e categorie che sono alla base di alcune discussioni contemporanee. Una caratteristica ineludibile del Seminario, che si è consolidato come foro permanente di discussione scientifica e di dibattito pubblico, resta la funzione formativa, sia con riferimento agli studenti sia con riferimento a dottorandi e giovani studiosi e studiose”.

“Il Seminario – prosegue il prof. Thomas Casadei di Unimore – si svilupperà a partire dall’eredità intellettuale di alcune figure chiave del pensiero giusfilosofico, qualificando la didassi dei corsi universitari connessi all’insegnamento della Filosofia del diritto che di recente comprendono anche il nuovo corso di Didattica del diritto e media education le cui lezioni sono svolte dalla Prof.ssa Serena Vantin”.

Per maggiori informazioni: segreteria.crid@unimore.it

Albert Russell Ascoli ha conseguito il Dottorato in Lettere italiane alla Cornell University (1983), sotto la direzione di Giuseppe Mazzotta. Ha insegnato prima alla Northwestern University e poi all’Università di California, Berkeley, dove è attualmente Professor Emeritus of Italian Studies. Il suo principale campo di ricerca e insegnamento è quello della cultura italiana medievale, dell’umanesimo e del rinascimento. I suoi interessi comprendono i rapporti tra forma letteraria e storia; il problema della fede nell’umanesimo e nel rinascimento; la costruzione di un’identità nazionale italiana; il pensiero di Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto, Shakespeare. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il Premio NEH-Mellon Roma presso l’Accademia Americana di Roma (2004-2005). Nel 2015 ha lavorato, con Unn Falkeid, alla redazione del Cambridge Companion to Petrarch. Autore di numerosi libri e saggi, tra le sue pubblicazioni si segnalano Ariosto’s Bitter Harmony (Princeton 1987), Dante and the Making of a Modern Author (Cambridge 2008), A Local Habitation and a Name: Imagining Histories in the Italian Renaissance (Fordham 2011). È Presidente della “Dante Society of America” e dal 2013 è membro dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.