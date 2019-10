Workshop di Acer Modena per favorire il lavoro d’aiuto nella comunità cittadina

‘La relazione cura, se si cura la relazione’, questo il titolo del workshop di giovedì 17 ottobre. Una giornata di studio presso la Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri di Modena, organizzata da Acer Modena per favorire il lavoro d’aiuto nella comunità cittadina.

Apriranno i lavori alle 9 i saluti del Presidente ACER, del Presidente Mediando e dell’Assessora del Comune di Modena per le Politiche Sociali, Roberta Pinelli.

A seguire Giovanni Gallo, membro del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche di UNIMORE e collaboratore della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali presenterà un’interessante analisi dal titolo “Quanto incide la povertà (non) monetaria e multidimensionale nelle condizioni di vita? Il caso Modena”.

Roberto Bertolino, psicologo, giudice onorario, Associazione Frantz Fanon di Torino farà il punto sul lavoro di mediazione come (ri)costruzione del legame sociale.

“Mediazione dei conflitti sociali e familiari: trasformare il conflitto in risorsa educativa” sarà il tema della relazione di Isabella Buzzi, pedagogista e dottore di ricerca in psicologia, Fondatrice del European Forum Training and Research in family Mediation e Fondatrice A.I.Me.F.

Chiuderà i lavori mattutini la sessione dal titolo “Competenze esistenziali nella relazione d’aiuto ed educativa” con la relatrice Francesca Belforte, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e parte dello staff di direzione della scuola di specializzazione CGV Claudio Naranjo.

Nel pomeriggio dalle 14.40 spazio per il confronto di lavori ed esperienze di gruppo.