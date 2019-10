Furto nella sala giochi di un bar a Bagnolo: i ladri asportano la macchina cambia monete

Poco dopo le 2.30 di oggi i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, allertati da un cittadino che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Roma per un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, dopo aver divelto l’accesso retrostante che da sulla sala giochi, si sono introdotti nel locale e con flessibile hanno tagliato la catena che ancorava la macchina cambia monete, asportandola. Sono ancora in corso i controlli per verificare eventuali ammanchi. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.