Per la rassegna cinematografica Non si vede bene che con il cuore, giovedì in Auditorium “Il Maestro di Violino” di Machado

Nell’ambito della rassegna cinematografica “Non si vede bene che con il cuore” che promuove l’incontro tra le persone e le associazioni che si prendono cura della loro comunità, giovedì 17 ottobre, alle ore 20.45 presso l’Auditorium Bertoli via Pia Sassuolo, proiezione de “IL MAESTRO DI VIOLINO” di Sérgio Machado.

Laerte si sta preparando per entrare in un prestigioso ensamble. All’audizione la tensione lo blocca, impedendogli di suonare. Rimasto senza alternative, si troverà costretto ad insegnare musica in una scuola pubblica nella favela di San Paolo. Il musicista sarà quindi immerso in una brutale realtà con la quale dovrà confrontarsi quotidianamente.