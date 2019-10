L’industria ceramica internazionale si incontra a Modena

Si terrà l’11 e il 12 novembre a Modena presso il Forum Monzani il Business Forum Internazionale “The Future of Ceramics”, organizzato da Acimac e Italian Exhibition Group con la fiera Tecnargilla, e la collaborazione della rivista Ceramic World Review.

Il Forum approfondirà i temi di maggior rilievo per il futuro dell’industria ceramica mondiale sia da un punto di vista economico e di mercato, sia da quello prettamente tecnologico: un incontro aperto a tutti gli operatori per favorire scambi e relazioni in una logica di sistema, ma con uno sguardo sul mondo, data la presenza di importanti produttori internazionali.

Si partirà con le sezioni dedicate all’evoluzione dei mercati mondiali. Tra i relatori, alcuni dei maggiori protagonisti dell’industria ceramica italiana e internazionale, rappresentanti delle Associazioni del settore e opinionisti che si confronteranno sulle prospettive del settore e sui diversi modelli di business.

A seguire, gli approfondimenti tecnologici incentrati sul tema della digitalizzazione produttiva.

Partendo dal quadro normativo evolutivo di Industria 4.0 e da case-history provenienti da altri settori industriali, verranno presentate le più recenti innovazioni per la digitalizzazione dell’intero stabilimento, per l’intralogistica e i magazzini e per la decorazione full digital.

La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione sul sito www.thefutureofceramics.com