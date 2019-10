Furto con spaccata in negozio a Reggio Emilia

Furto durante la notte all’interno del negozio di casalinghi Homi’s di via Pasteur a Reggio Emilia. Ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata laterale dell’esercizio sono entrati nel negozio asportando, stando ai primi controlli, 200 euro dalla cassa e merce varia in corso di inventario. Sulla vicenda i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia – intervenuti sul posto poco dopo le 4.00 allertati da un Istituto di vigilanza a cui è pervenuto l’allarme – hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.