Trasparenza ed attendibilità dei bilanci delle aziende: i Commercialisti di Modena si aggiornano sulla revisione legale

La trasparenza e l’attendibilità dei bilanci delle aziende saranno i temi al centro dell’appuntamento formativo organizzato per domani, martedì 15 ottobre dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. A partire dalle ore 9 presso la sede dell’Ordine (via Emilia Est 25), i professionisti iscritti all’Albo modenese potranno affinare le proprie competenze in materia di revisione legale e certificazione dei rendiconti contabili di aziende e società: la revisione legale dei conti è infatti materia ad alta specializzazione e dalle importanti ricadute per l’economia, che compete in primo luogo a tecnici qualificati e aggiornati la cui professionalità ed indipendenza di giudizio sono requisiti fondamentali.

Il seminario di domani vedrà la partecipazione in qualità di relatore del dott. Michele Guidi, Dottore Commercialista e Revisore legale, formatore esperto in materia. Il programma della giornata verterà sulla verifica di qualità del lavoro del revisore, con focus specifico sull’analisi dei particolari rischi insiti in questa attività. Nello specifico, saranno illustrate le procedure in cui sono articolati i controlli di qualità e le possibili sanzioni irrogate da parte del MEF e della CONSOB in caso di irregolarità. Verranno inoltre affrontati gli aspetti organizzativi, le procedure e le metodologie caratterizzanti l’operato del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, nonché le responsabilità dei revisori in merito alle possibili frodi riscontrabili tramite la revisione contabile del bilancio.