Foschie al mattino, in sollevamento durante le ore centrali della giornata; nelle ore pomeridiane e serali aumento della nuvolosità associata a deboli piogge sul settore occidentale; foschie durante le ore serali. Temperature: minime attorno a 13 gradi e massime in lieve aumento, comprese tra 21 e 23 gradi. Venti: deboli di direzione variabile in pianura, sud-occidentali sui rilievi. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)