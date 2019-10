Successo per “Metti in buca… le Malattie Rare” con Luca Toni

Successo ieri per l’iniziativa di beneficenza ‘Metti in buca…le Malattie Rare’ – promosso dal Rotary Club di Modena Ghirlandina – svoltosi presso il Modena Golf & Country Club.

L’evento ha messo in campo non solo i golfisti di diversa provenienza, ma anche le associazioni di Pazienti AGEOP e ASEOP, per un obiettivo comune: focalizzare l’attenzione sull’importanza della lotta alle Malattie Rare.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa il giocatore LUCA TONI, che ha premiato i vincitori del torneo di Golf.

La Giornata è stata realizzata anche grazie al contributo incondizionato della Sanofi Genzyme – azienda farmaceutica da sempre impegnata nella ricerca sulle Malattie Rare – e alla collaborazione di Parmareggio e Tetra Pak.