Giuseppe Roas, 44 anni, di Castelfranco Emilia, è l’uomo deceduto in un incidente avvenuto verso le 21.30 di ieri in via Gobetti, alla periferia di Bologna mentre era in sella a uno scooter del quale ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro uno spartitraffico.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i medici del 118 hanno potuto solo constatare il suo decesso. Per i rilievi sul posto la Polizia Locale.