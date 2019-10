Tutto pronto a Modena per la seconda edizione dei Monari Test Match 2019-2020

Monari Test Match non è solo un torneo di calcio dedicato a bambini dagli 8 agli 11 anni ma è soprattutto un momento d’incontro tra squadre di tutta Italia per giocare e confrontarsi testando il proprio livello di preparazione senza nessun assillo di risultato in giornate di grande sport all’insegna del fair play. Un grande evento per la provincia di Modena che vedrà scendere in campo quest’anno più di 20 società provenienti da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Il nuovissimo e polivalente Campo sintetico Giuseppe Ferrari sarà quindi calcato da squadre blasonate e da centinaia di bambini. Le squadre della Us Monari disputeranno le amichevoli “fuori età” giocando con bambini di un anno più grandi in ogni categoria così da rendere la loro esperienza veramente formativa.

Per ogni categoria ci sarà una prima fase di amichevoli nel periodo autunnale:

DOMENICA 13 OTTOBRE categoria primi calci 2011 (Us Monari 2010);

DOMENICA 20 OTTOBRE categoria Pulcini 2010 (Us Monari 2009);

DOMENICA 27 OTTOBRE categoria Pulcini 2009 (Us Monari 2008);

DOMENICA 3 NOVEMBRE categoria Esordienti 2008 (Us Monari 2007);

Nel periodo primaverile si svolgerà invece la seconda fase di ogni Test Match:

DOMENICA 8 MARZO categoria 2008 (Us Monari 2007);

DOMENICA 15 MARZO categoria 2009 (Us Monari 2008);

DOMENICA 22 MARZO categoria 2010 (Us Monari 2009);

DOMENICA 29 MARZO categoria 2011 (Us Monari 2010);

Ai Monari Test Match parteciperanno: Us Monari, Alma Juventus Fano, Bologna Fc 1909, Carpi Fc 1909, Ac Cesena, Empoli Fc, Imolese Calcio 1919, Modena Fc 1912, Padova Calcio, Parma Calcio 1913, Piacenza Calcio, Progresso Calcio, Us Pistoiese, Ravenna Calcio, Ac Renate, Sassuolo Calcio, Venezia Fc, LR Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro.