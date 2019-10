Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: nominati i primi 17 componenti

Nominati i primi 17 componenti del nuovo Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sono: Matteo Al Kalak (designato dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola); Maria Grazia Ansaloni (designata dal Comune di Pavullo); Luca Barbari (designato dal Centro Servizi Volontariato); Mauro Bastoni (designato dalla Camera di Commercio); Andrea Candeli (designato dalla Provincia di Modena); Paolo Cavicchioli (designato dal Comune di Modena); Eleonora De Marco (designata dal Comune di Modena); Lorenza Gamberini (designata dal Centro Servizi Volontariato); Maurizia Gherardi (designata dalla Provincia di Modena); Grazia Ghermandi (designata dall’Università di Modena e Reggio); Gabriella Gibertini (designata dal Comune di Sassuolo); Renzo Lambertini (designato dall’Università di Modena e Reggio); Sandra Mattioli (designata dal Comune di Modena); Davide Mazzi (designato dall’Università di Modena e Reggio); Anselmo Sovieni (designato dal Comune di Modena); Lorella Vignali (designata dalla Camera di Commercio); Valerio Zanni (designato dal Comune di Castelfranco).

I nuovi consiglieri sono stati nominati all’unanimità dal Consiglio d’Indirizzo in carica, nel corso della seduta di ieri pomeriggio a Palazzo Montecuccoli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Dei 17 nuovi consiglieri, 16 sono residenti da almeno tre anni in provincia di Modena, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto della Fondazione, e sono in possesso – si legge nel verbale della seduta – “dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza adeguati ai compiti da svolgere”. Le nomine diventeranno esecutive quando i componenti del nuovo Consiglio d’Indirizzo dichiareranno la piena condivisione dei principi ispiratori e degli scopi della Fondazione, dei principi della Carta delle Fondazioni, nonché della disposizione secondo la quale la designazione non comporta rappresentanza di altri enti od organismi.

I consiglieri nominati saranno convocati il 25 ottobre per l’elezione dei tre consiglieri cooptati. Le candidature potranno essere presentate entro lunedì 18 ottobre. Ultima tappa del rinnovo delle cariche sarà, giovedì 4 novembre, la seduta del nuovo Consiglio d’Indirizzo per l’elezione del presidente, del Consiglio d’Amministrazione e dei componenti del Consiglio dei Revisori. Tutti i componenti degli organi istituzionali della Fondazione resteranno in carica fino all’approvazione dell’ultimo Bilancio, nell’aprile del 2023.