Assemblea sindacale del personale AUSL della Casa della Salute “Cimone” di Fanano

L’Organizzazione Sindacale CISL FP ha indetto per venerdì 11 ottobre (dalle 10 alle 12) un’assemblea sindacale rivolta al personale della Casa della Salute “Cimone” di Fanano.

A seconda dell’adesione (non è possibile prevedere il numero dei dipendenti che parteciperanno) si potranno determinare rallentamenti delle attività, anche se i servizi urgenti saranno comunque garantiti. L’assemblea, potenzialmente, coinvolge tutti gli operatori. Come prevedono le norme vigenti, saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti alla partecipazione all’assemblea sindacale.