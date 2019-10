Venerdì a Reggio pende il via un ciclo di seminari promossi da Unimore sulle “Generazioni Digitali”

Il corso di laurea in Digital Education di Unimore propone un ciclo di seminari aperti al pubblico dal titolo #Generazioni Digitali che si realizza attraverso 10 incontri su 10 parole chiave – scelte non a caso – utili ad approfondire la società digitale e le sue trasformazioni.

Si apre con la parola “Cittadinanza” per proseguire poi con “Infanzia”, “Abusi”, “Professioni”, “Comportamenti a rischio”, “Sociale”, “Sanità”, “Inclusione”, “Sviluppo Cognitivo” e “Dipendenze”. Gli incontri prevedono in genere due ospiti, esperti che rappresentano istituzioni o associazioni del territorio, che intervengono in un dialogo sollecitato da un docente di Unimore.

Il primo appuntamento con la parola chiave “Cittadinanza” è previsto per venerdì 11 ottobre, alle ore 14.00, presso l’aula D1.4 (ex Aula 3 – Primo Piano) del complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale A. Allegri 9) a Reggio Emilia. Parteciperanno come relatrici ospiti due assessori del Comune di Reggio Emilia: Raffaella Curioni, assessora a Scuola e Città Universitaria, e Valeria Montanari, assessora alla città digitale.

“La società digitale – afferma il prof. Tommaso Minerva di Unimore, coordinatore del corso di laurea in Digital Education – sta radicalmente modificando i contesti formativi, educativi, comportamentali e cognitivi. Si aprono nuovi scenari e si affrontano nuove problematiche. Il corso di laurea in Digital Education intende formare le professioni che opereranno in questi contesti. Con questo ciclo di seminari (aperti a tutta la cittadinanza) intendiamo porre subito i nostri studenti di fronte ad alcuni temi di estrema attualità e che verranno poi sviluppati nel corso del ciclo di studi. Abbiamo scelto dieci temi, utilizzando dieci parole chiave, tra quelli che ci sembrano di maggiore attualità invitando a discuterne esperti e associazioni che quotidianamente operano in tali contesti per offrire punti di vista ‘operativi’ e non soltanto teorici”.

I seminari proseguiranno sempre di venerdì, alle ore 14.00, con cadenza settimanale, fino al 20 dicembre. Per ogni seminario verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e un open badge. Per gli insegnanti la partecipazione è valida come formazione in servizio.

Informazioni, programma e modulo di iscrizione sul sito del corso di laurea: http://www.digitaleducation.unimore.it