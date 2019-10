Natale 2019, al via a Carpi il bando per gli eventi

Per la prima volta, la Giunta comunale approva l’avviso per ricevere proposte di attività promo-commerciali, in occasione del Natale 2019. Allo scopo di potenziare la sinergia tra pubblico e privato, il Comune di Carpi offre la possibilità di partecipare all’animazione del centro storico durante le feste.

Il bando è aperto a una vasta gamma di categorie, che spazia dai commercianti alle società specializzate in organizzazione di eventi. Nel dettaglio, le iniziative che comprendono il periodo dall’Immacolata Concezione, fino alla Befana, è rivolto ad: associazioni e organizzazioni (culturali, promozionali, ricreative e commerciali), agenzie di artisti e operatori economici, singoli o associati anche temporaneamente, ha definito gli ambiti di attività del prossimo Natale.

Il programma delle attività alle quali è possibile partecipare prevede l’animazione di strada per i sabati pomeriggio dal 30 novembre al 21 dicembre; installazioni e attività a tema natalizio nel centro storico; il trenino di Natale per tutto il periodo delle festività. Particolare attenzione a due luoghi d’interesse, per i quali sono richieste proposte ad hoc: piazzale Re Astolfo, con i Giardini del Teatro e Piazza Garibaldi, con le aree limitrofe.

«L’obiettivo dell’Amministrazione – dichiara l’assessore al Centro storico, Stefania Gasparini – è di dare impulso all’economia locale, regalando allo stesso tempo sempre più vita al nostro centro cittadino. Questa prima nuova occasione potrebbe inoltre essere di spunto per un modello di coinvolgimento promozionale da replicare e potenziare in futuro».

Per le proposte, che sono state condivise con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei commercianti del Centro storico, la Giunta ha stanziato 45 mila euro da destinare attraverso sovvenzioni: 25 mila per le animazioni di strada, 2 mila per le installazioni natalizie nel centro storico, 8 mila per il trenino di Natale, 5 mila per ognuna delle due piazze Re Astolfo e Garibaldi.

Il bando è scaricabile su: https://www.comune.carpi.mo.it/ nella sezione Amministrazione trasparente.

I progetti dovranno essere inviati con le modalità indicate nell’avviso entro il 25 ottobre 2019 all’indirizzo di posta certificata restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, tel. 059/649363-5-6 e per e-mail cultura@carpidiem.it