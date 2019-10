A Casalgrande incontro con i Commercianti dopo la Fiera 2019

Archiviata con successo l’edizione della Fiera 2019, l’assessorato alle Relazioni economiche del Comune di Casalgrande già progetta l’edizione 2020. Si è tenuta lunedì sera la riunione post Fiera 2019, che visto protagoniste le associazioni di categoria e i commercianti, nell’ambito di un confronto con l’assessore Massimo Villano per valutare l’andamento delle iniziative. Un incontro riuscito sia nella partecipazione, circa 40 i presenti, sia nei contenuti: “E’ stato un incontro costruttivo – spiega l’assessore Massimo Villano – in cui abbiamo dato spazio e modo a tutti presenti di relazionarsi e confrontarsi per condividere una valutazione sull’evento. Una volta messi in fila punti forti e criticità, siamo già in grado di dire che la Fiera 2020 vedrà condensati gli eventi in 4 giorni di manifestazione, con tante novità, già allo studio di fattibilità, per dare una risposta a chi chiede di alzare il livello della manifestazione”.