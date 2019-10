Nel weekend al Novi Park di Modena la 15a tappa dell’International World Beer Festival

La quindicesima Tappa de L”’International World Beer Festival“ uno dei più importanti eventi nazionali dedicati alla birra, sarà Modena Parco Novi Sad, da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre ’19 (venerdì , sabato e domenica dalle ore 12 alle 24).

Tre giorni di festa in piazza con le migliori birre italiane e straniere, alcuni trucks che prepareranno dell’ottimo cibo da strada da gustare all’aperto, a Modena avremo la particolarità del cibo Australiano con dei trucks che presenteranno specialità culinarie con il canguro e il coccodrillo. Un evento che propone altre eccellenze del panorama nazionale e internazionale, questa volta nel mondo variegato della birra.

Il Festival è un importante circuito nazionale all’aperto, dove la protagonista a 360° gradi sarà la birra, un vero e proprio giro del mondo in un boccale, giunto alla seconda edizione dopo il grande successo del 2018 con oltre 3 milioni di persone presenti in tutte le piazze d’Italia in cui il tour è approdato. Birre importanti,produzioni che provengono da tutto il mondo, Irlanda, Inghilterra, Scozia, Argentina, Stati Uniti, Cecoslovacchia, Spagna, Germania, Giappone, Australia, Spagna, Germania, Giappone e Australia, verranno servite negli stand predisposti, allietando nelle tre giornate chi vorrà sorseggiare, all’aperto, i gusti più diversi delle birre presenti.

All’interno di International World Beer si possono trovare oltre 200 etichette di birra accompagnate da truck 5 specializzati nella cucina tipica italiana e mondiale. Molto attenta da parte degli organizzatori la scelta delle etichette, portando, nel Festival, alcuni dei migliori birrifici al mondo, tra i quali spiccano: Founders, Nittenaver, Harbor, Tempest, Birrificio Italiano, Klan Barrique, Jacob, Thonbridge, Rogue e tanti altri. Importante sarà anche la presenza di birre italiane, artigianali e non, che mostreranno le varietà prodotte nel nostro territorio nazionale.

LA BIRRA ARTIGIANALE MADE IN ITALY sta conquistando un numero crescente di consumatori in Italia e all’estero, dove l’export di birra italiana è aumentato del 144 % in dieci anni. Le esportazioni, sono stimate in un valore attorno ai 180 milioni di euro nel 2016 con ottimi risultati nei paesi nordici, dalla Germania (+17%) all’Irlanda della Guinness (+8,1%) fino ai pub della Gran Bretagna (+2%). La nuova produzione artigianale made in Italy, è molto diversificata, con numerosi esempi di innovazione: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino, ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso.

Il TOUR dell’International World Beer Festival nella sua seconda edizione sta riscuotendo un grande successo nelle tante città dov’è approdato, dopo l’importante appuntamento di Cascina il Festiva della birra della Birra farà tappa a Lodi e a Modena continuando poi in altre città italiane.