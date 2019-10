Si perde mentre cerca funghi: ritrovata nei boschi delle Piane

Tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cimone sono stati attivati oggi pomeriggio, 5 ottobre, verso le 18.20 per la ricerca di una 67enne di Castelnuovo che si era persa nei boschi delle Piane di Mocogno mentre con il marito era alla ricerca di funghi.

Perso il contatto con lei, e visto l’approssimarsi del buio, il marito ha dato l’allarme chiamando i carabinieri di Pavullo, che hanno attivato il Saer, sul posto insieme ai carabinieri della Forestale e i vigili del fuoco.

I tecnici stavano già individuando la posizione in cui si trovava la donna (D.I. le iniziali) dopo averle parlato al telefono, quando provvidenzialmente lei ha raggiunto un’abitazione nel bosco dove il proprietario si è offerto di ricondurla al luogo dove aveva lasciato l’auto, a circa 5 km di distanza, e dove l’aspettava anche il marito. A quel punto la squadra è rientrata dal bosco. Visitata dal medico, la 67enne ha potuto fare rientro a casa senza bisogno di assistenza ospedaliera.

È il secondo intervento svolto in giornata dai tecnici Saer Cimone, che stamattina sono stati attivati a Sestola al Cimone Bike Park per il recupero di un 24enne caduto sulla pista di downhill, fortunatamente non grave.