La polizia arresta uno spacciatore a Corlo

Nella giornata di ieri 4 ottobre, nel tardo pomeriggio, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sassuolo, in località Corlo di Formigine, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un cittadino marocchino di anni 37, residente in zona, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

L’attività di indagine messa in atto dagli investigatori ha permesso agli agenti di bloccare lo straniero mentre stava effettuando uno scambio di sostanza stupefacente con un cliente dal quale aveva appena ricevuto una somma di denaro.

Alla luce di quanto sopra gli operatori accerchiavano lo straniero e il suo cliente con le autovetture di servizio per procedere al fermo ma, per tutta risposta, l’uomo vistosi scoperto saliva a bordo della sua autovettura e al fine di guadagnarsi una via di fuga impattava contro l’autovettura di servizio per poi abbandonare la sua auto e darsi alla fuga nei campi. Una volta fermato, lo straniero ingaggiava una colluttazione con gli agenti i quali riportavano una prognosi di 5 e 7 giorni.

All’interno dell’autovettura condotta dall’arrestato, sul sedile anteriore, veniva recuperata e sequestrata una calza di colore nero, contenente 18 involucri di cellophane termosaldato, di colore bianco contenenti 17,1 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina; venivano altresì recuperati due telefoni cellulari oltre alla somma di 450 euro in contanti provento di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’arrestato, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura di Modena in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e il processo con rito direttissimo.