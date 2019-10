Compie furto in abitazione con amici, arrestato

Nel novembre del 2011 all’età di 17 anni, unitamente ad almeno 8 altri giovanissimi amici, si era introdotto nelle pertinenze dell’abitazione di un pensionato correggese asportando due biciclette da una casetta in legno. Seppur visti dal proprietario erano riusciti a fuggire.

A distanza di due giorni dal raid furtivo i carabinieri di Correggio nel passaggio pedonale posto nelle vicinanze del cimitero ebraico di Correggio notavano un minore in sella ad una delle due biciclette rubate all’anziano. Il giovane veniva condotto in caserma dove dopo le iniziali reticenze, dapprima riferiva di averla acquistata poi trovata in un passaggio pedonale del paese, veniva individuato in uno dei componenti del gruppo di giovani che aveva compiuto il furto. Per questo motivo l’allora minorenne era stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per il reato di furto aggravato in abitazione.

Per lui, oggi 25enne e residente nella bassa reggiana, il Tribunale dei Minori di Bologna riconoscendolo colpevole ha emesso sentenza di condanna a 8 mesi di reclusione. La sentenza sentenze divenuta irrevocabile ha visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna emettere l’ordine di carcerazione che è stato eseguito ieri mattina dai carabinieri di Correggio che hanno portato il 25enne in caserma per poi, al termine delle formalità di rito, condurlo presso la casa circondariale di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.