Vetrina in Colombia per la filiera ortofrutticola italiana

Nuovi orizzonti per la filiera ortofrutticola italiana, in particolare il settore delle tecnologie preraccolta e post-raccolta, che è stata protagonista in Colombia alla fiera Expo Agrofuturo, in programma a Medellin (Plaza Mayor). L’Italia, come Paese invitato d’onore, è stata al centro dell’evento fieristico ospite nel padiglione centrale dedicato all’innovazione, con una area di 400 metri. Ben 12535 i visitatori della fiera che presenta altri numeri interessanti: 344 espositori e delegazioni internazionali da 19 Paesi.

Tra le aziende tricolori presenti, le 12 selezionate nell’ambito del progetto Colombia Atracciòn, supporto alla promozione commerciale delle PMI emiliano-romagnole della filiera della meccanica agricola e post raccolta, promosso da Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema camerale regionale e con il co-finanziamento della Regione.

Ciascuna delle 12 aziende partecipanti al progetto Colombia Atracciòn si è presentata a un pubblico mirato durante gli “Agro Talks” in fiera nell’open space adibito a area comune. Le imprese emiliano-romagnole hanno potuto interagire con le controparti locali in uno specifico evento di “networking” collaterale esterno: un’occasione di incontro tra domanda e offerta per favorire l’interazione sociale e la dinamicità commerciale attraverso il contatto con clienti e fornitori, stakeholder e opinion leader finalizzato a conoscenza reciproca.

Ottimo riscontro generale della fiera nell’ambito della collettiva organizzata da ICE ufficio di Bogotà insieme a Macfrut e Federunacoma: 36 le aziende italiane presenti in totale. In totale sono stati organizzati 325 B2B con oltre 40 aziende colombiane, e con i buyer portati dall’ICE provenienti dall’Ecuador e Panama.

La partecipazione alla fiera specializzata “Expo AgroFuturo” di Medellin è una nuova azione del progetto Colombia Atraccion, articolato in distinte e coordinate fasi operative per accompagnare le imprese emiliano-romagnole a sviluppare possibilità di promozione, contatto e visibilità sul promettente mercato colombiano.

Fa seguito alla missione esplorativa in marzo e alla successiva missione incoming di operatori colombiani conclusa al salone Macfrut in collaborazione con Cesena Fiera.

Le aziende emiliano-romagnole in Colombia Atracción

Partecipano al progetto 12 imprese emiliano-romagnole: le bolognesi Selvatici di San Lazzaro di Savena, Lisam di Imola e Bassi Seminatrici di Medicina, F.lli Annovi di Formigine (Modena), le ferraresi I.S.T. di Bondeno e Tifone Ambiente di Ferrara, T.R. Turoni di Forlì, Ser.Mac di Cesena, Graziani Roberto e F.lli di Mercato Saraceno, Urbinati di San Mauro Pascoli, Cma Macchine Agricole di Predappio tutte della provincia di ForlìCesena e la parmense Tropical Food Machinery di Busseto.

La Colombia è un importante player del settore alla ricerca soprattutto di tecnologie e packaging per elevare i propri standard produttivi. Molto significativi i dati dell’interscambio del settore tra Emilia-Romagna e Colombia, che “pesa” quasi 3 milioni di euro con un incremento del 67% rispetto all’ultimo anno di rilevazione, e rappresenta il 48% riguardo al valore complessivo italiano.

L’obiettivo del progetto Colombia Atracciòn è di favorire – attraverso un percorso di accompagnamento – l’esplorazione e l’approfondimento delle opportunità esistenti nel mercato colombiano, stimolando la creazione e lo sviluppo di business delle nostre PMI del settore dei macchinari agricoli e post raccolta con controparti colombiane.