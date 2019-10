“Risalire a Monte Sole”: sarà presentato a Gaggio Montano il lavoro che analizza l’Eccidio di Monte Sole da un punto di vista ecclesiale

Domenica 6 ottobre alle 16, nel Teatro della la chiesa parrocchiale di San Michele e Nazario (Gaggio Montano) si terrà un incontro con don Angelo Baldassari, autore di un’opera intitolata “Risalire a Monte Sole – Memorie e prospettive ecclesiali”. Ne dialogherà con l’autore lo storico Enrico Marcacci.

Il libro, che è frutto del dottorato di ricerca di don Angelo, affronta la strage di Monte Sole, compiuta tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, da un punto di vista prettamente ecclesiale. È stato di recente pubblicato dalla casa editrice Zikkaron, gestita dalla Cooperativa Koinonia, nata una ventina di anni fa su iniziativa di alcuni membri della Piccola Famiglia dell’Annunziata, meglio conosciuti come i monaci di Monte Sole, con l’obiettivo di ricordare la fede e la storia.

Il percorso di analisi della ricerca permette di rileggere la storia della diocesi all’interno delle vicende italiane, dal dopoguerra alla fine del millennio. Attraverso un minuzioso e paziente esame delle fonti reperibili, si riscoprono quei luoghi riconosciuti come un “santuario” per il nuovo millennio. Allo stesso tempo la riscoperta di quella realtà così tragica fa emergere domande che conducono a rileggere questioni storiche e teologiche preziose per comprendere gli appelli dell’oggi.

L’incontro è organizzato Gruppo di Studi “Gente di Gaggio” in collaborazione con la Parrocchia di Gaggio Montano con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gaggio Montano