Questa mattina alle ore 07:30 un incendio ha interessato un’azienda agricola a Pianoro in via del Sasso 23. Le fiamme hanno avvolto un capannone in cui erano ricoverate delle macchine agricole e materiali per le colture. In più l’incendio ha distrutto un camper che era all’interno del capannone.

Immediata la risposta operativa dei pompieri che sono intervenuti con 6 squadre. Sul posto oltre al 115 anche i Carabinieri e due ambulanze del 118. Non ci sono comunque feriti.