A SGP la gestione della Mostra Mercato all’Autoporto

Sarà SGP, Sassuolo Gestioni Patrimoniali, ad occuparsi quest’anno della tradizionale “Mostra Mercato dei veicoli industriali” all’Autoporto di via Regina Pacis. In via del tutto eccezionale, quest’anno, la mostra mercato dell’Autoporto si svolgerà nel terzo week end di Fiere d’Ottobre, sabato 19 e domenica 20 ottobre, secondo le consuete ed ormai tradizionali modalità.

Chi è interessato a partecipare con un proprio stand espositivo può contattare Sgp, che curerà in toto la manifestazione, inviando una e-mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.sassuolo.mo.it